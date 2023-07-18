Между решением Александра II создать музей российской истории и открытием залов Исторического музея для общественного посещения прошла практически эпоха: в ней были похороны одного государя, коронация другого, споры о проекте здания и о наполнении экспозиции, нехватка денег и приостановка строительства на фоне войны. «Ъ» напоминает, как Исторический музей из проекта нескольких энтузиастов превратился за несколько лет в одно из главных национальных собраний и расположился в специально сооруженном здании, ставшем «визитной карточкой» центра Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

2 июня 1883 года состоялось открытие Исторического музея для публики. Этому предшествовал путь длиной в неполные 12 лет: еще в 1871 году наследник-цесаревич Александр Александрович получил письмо от инициативной группы людей, у которых возникла идея о необходимости открытия музея национальных исторических ценностей.

В январе 1872 года наследник, великий князь Александр Александрович, написал на докладной записке о проекте музея: «Государь разрешил это дело». Но датой основания музея принято считать 9 февраля 1872 года: в этот день последовало высочайшее соизволение императора Александра II на создание в Москве «особого музея, который сделался бы не только хранилищем собранных для выставки предметов, но постоянно направлял бы свою деятельность к разработке и собранию материалов, относящихся до других событий более отдаленных эпох» (из обращения наследнику-цесаревичу Александру Александровичу от имени полковника Николая Чепелевского.

Министр государственных имуществ генерал Александр Зеленой был назначен председателем созданного управления музея. Товарищами председателя стали граф Алексей Уваров и полковник Николай Чепелевский. Ученую комиссию музея возглавил граф Уваров, в ее состав также вошли Николай Чепелевский и историки Иван Забелин, Дмитрий Иловайский и Василий Румянцев. От них требовалось определиться с целями и задачами, начать формирование коллекций и приступить к созданию экспозиции.

Относительно предмета показа устроители музея долго не могли прийти к единому мнению. Николай Чепелевский видел музей как «храм славы», воспевающий воинские подвиги и военную историю Российской империи; Алексей Уваров и Иван Забелин считали, что музей должен обладать более широкой тематикой и иметь воспитательное значение. Иван Забелин был убежден, что история должна представать перед посетителями не как величавое перечисление царей и их деяний, а демонстрировать участие народа в формировании и делах государства. Объектом его интереса был народный быт, со всеми его деталями и материальным разнообразием.

На основании проекта Алексея Уварова в 1873 году был составлен Устав Музея имени Его Императорского Высочества наследника-цесаревича. Согласно этому уставу, распространение сведений по отечественной истории и служение наглядной историей главных эпох русского государства было объявлено целью музея. Документ был разделен на четыре части: «Цель и состав Музея», «Средства Музея», «Права Музея», «Управление Музея». Представить в экспозиции было решено временной период с доисторических времен до эпохи правления Александра II. Планировалось открытие библиотеки, читального зала и аудитории для «ученых лекций». Помимо штатных сотрудников музей располагал кругом почетных членов, которые имели особые заслуги перед учреждением, членов-учредителей, действительных членов, членов-соревнователей и членов-корреспондентов по аналогии с Академией наук.

В конце 1873 года на территории Красной площади у Сенатской и Никольской башен было отведено место под строительство. Обсуждение архитектурного облика здания выявило расхождение мнений графа Уварова и Ивана Забелина. У Алексея Уварова была идея взять за архитектурный образец суздальские храмы и палаты Андрея Боголюбского, а Иван Забелин был сторонником подражания архитектуре XVI века. В итоге члены комиссии решили при постройке ориентироваться на архитектурный образ Покровского собора (построен в 1555–1561), замыкающего Красную площадь с противоположной ее стороны. Самые первые эскизы фасадов музея были выполнены живописцем, архитектором и скульптором Владимиром Шервудом, которого рекомендовали Алексей Уваров и Иван Забелин.

На выбранном для постройки участке, принадлежавшем Московской городской думе (ее парадное здание, в котором после революции разместится Музей Ленина, а позже — Музей Отечественной войны 1812 года, входящий в комплекс Исторического музея, тогда еще не было построено), находилось старое здание Главной аптеки. 16 апреля 1874 года Дума изъявила готовность пожертвовать приобретенное место для постройки музея: «Учреждаемое хранилище памятников жизни народной само станет всероссийским памятником, который будет свидетельствовать о любви народа русского к своему отечеству, об уважении его к исторической святыне и к подвигам предков»,— говорится в думском постановлении.

После окончательного оформления участка началось проектирование здания. К Владимиру Шервуду присоединился инженер Анатолий Семенов. В июне 1874 года начался разбор здания аптеки. Торжественная закладка нового здания была намечена на 15 августа 1874 года, но к назначенному сроку проект закончить не удалось.

С середины ноября 1874 года по 1 мая 1875-го был проведен конкурс проектов здания Исторического музея. В нем приняли участие многие видные архитекторы, в частности Александр Каминский, Лев Даль, Николай Шохин. Заявку подали и Шервуд с Семеновым — они представили жюри проект «Отечество», в котором на этот раз были чертежи с подробным описанием инженерных и архитектурных решений, расчеты конструкций и коммуникаций. Проект был рекомендован к утверждению, но у историков—инициаторов создания музея все время возникали новые пожелания относительно формы здания, в результате чего, по словам самого Владимира Шервуда, «фасады перечерчивались четыре раза».

Особое внимание уделялось парадному фасаду, выходящему на Красную площадь. Петербургский историк искусств Владимир Лисовский хвалил Владимира Шервуда за «интересный градостроительный прием, суть которого заключается в том, что здание музея "уравновесило" древний храм, вовсе не умалив его композиционную роль».

Наконец, 20 августа 1875 года произошла закладка Исторического музея в присутствии императора Александра II, который собственноручно заложил кирпич в фундамент здания.

В феврале 1876 года управление музея заключило «Условие с инженером Александром Александровичем Семеновым и академиком Владимиром Осиповичем Шервудом в том, что они приглашаются принять на себя обязанности строителей по сооружению музея сроком до 1 сентября 1879 года». Минимальную внутреннюю отделку должны были получить только торговые и конторские помещения цокольного этажа: на другие отделочные работы не хватало денег.

В 1879 году сотрудничество Владимира Шервуда с Историческим музеем стало невозможным. В управлении сочли, что в проектах интерьеров он уделял экспонатам второстепенное значение, выставляя на первый план оформление экспозиционных помещений произведениями современного академического искусства. Этот подход вызвал протест у Алексея Уварова, и проектирование было полностью передано в руки Анатолия Семенова. Само здание было достроено по проекту Владимира Шервуда.

Финансовые проблемы при строительстве появились достаточно быстро, несмотря на то что частная инициатива была замечательно принята государем. Строительство осуществлялось на средства меценатов и собственные доходы инициаторов, но этого не хватало для реализации грандиозных идей. К средствам музея, согласно уставу, были отнесены основной капитал — 154 тыс. руб., пожертвованные коммерции советниками И. Кононовым и И. Зайченко, единовременные и постоянные пожертвования, сборы с публичных чтений и лекций, доходы с продажи изданий музея, а также плата за вход. «За недостаточностью средств, собранных пожертвованиями частных лиц на постройку здания музея» 1 сентября 1874 года пришлось прибегнуть к залогу участка в Московском городском кредитном обществе. Погасить ссуду в 1 млн 260 тыс. руб. удалось только через 28 лет. С 1876 года государство стало выделять будущему музею 200 тыс. руб. в год, но большая часть денег уходила на погашение процентов по кредиту. На фоне возросших трат бюджета, в том числе на войну с Турцией в 1877–1878 годах, строительные работы в 1879-м были вовсе приостановлены.

Возобновить строительство удалось только в 1881 году, когда Москва начала подготовку к коронации Александра III. 29 мая 1881 года здание музея было принято в казну, в ведение Министерства финансов, а немного позже, в 1882 году, музей передали Министерству народного просвещения. Учреждение на Красной площади получило первое официальное название: Императорский Российский Исторический музей.

27 мая 1883 года в ходе коронационных торжеств музей посетили император Александр III и его супруга Мария Федоровна — первые высочайшие гости. На своде Парадных сеней музея они увидели композицию «Родословное древо государей Российских», вершину которого украшали их портреты. Царь оказался вполне доволен первыми залами и выразил желание о продолжении устройства музея. Для широкой публики музей был открыт через шесть дней.

София Мешкова