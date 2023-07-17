Кусок резины попал в двигатель вылетевшего из Казани самолета авиакомпании Nordwind

В двигатель самолета Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind, вылетевшего сегодня, 17 июля, из Казани в Минеральные Воды со 175 пассажирами, попал кусок резины. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Посторонний предмет обнаружили после того, как самолет вернулся в казанский аэропорт примерно через 10 минут после взлета из-за вибрации левого двигателя. Предположительно, кусок резины попал в двигатель во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВВП). В результате оказались повреждены три лопатки агрегата. При этом у самолета была разрушена шина одного из колес.

Nordwind предоставила для рейса другой борт. В результате инцидента пассажиры прибыли в место назначения на четыре часа позднее расписания.

После инцидента в аэропорту Казани временно закрыли ВПП. На время ее осмотра нескольким заходившим на посадку бортам пришлось некоторое время оставаться в зоне ожидания до разрешения на посадку.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"