Платным парковкам стало тесно в центре

Власти Казани отменяют мораторий на расширение платного паркинга, введенного после начала спецоперации «с целью снижения финансовой нагрузки на жителей». Теперь к концу года чиновники хотят организовать более 1,5 тысячи новых платных мест, в том числе за пределами центра Казани. А на 25 действующих участках вырастут тарифы за стоянку. В мэрии Казани заверяют, что это необходимо из-за увеличения количества автомобилей в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Платная парковка продвигается в спальные районы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Платная парковка продвигается в спальные районы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Автовладельцы указывают, что платный паркинг изначально создавали, чтобы «разгрузить центр Казани», а появление парковок в спальных районах они считают неоправданным.

О планах увеличить количество платных парковочных мест в Казани на 25% сообщил вчера на совещании в мэрии заместитель главы городского исполкома Ильдар Шакиров. Новые парковки, по его словам, будут организованы на улицах Адоратского, Короленко, Бондаренко, Островского, Петербургская, Вишневского, Калинина, Чехова, на проспекте Ямашева и в около Центрального стадиона. «Сейчас здесь осуществляется хаотичная парковка. Автомобили стоят на этих участках целый день, из-за чего нет возможности подъехать к учреждениям, заведениям»,— пояснил чиновник, отметив, что о создании новых парковок просят организации и жители.

По его словам, в июле пройдут конкурсные процедуры, а с августа по октябрь — обустроят места, установят дорожные знаки и паркоматы, нанесут разметку. В результате общее количество мест на 185 муниципальных парковках достигнет почти 8,5 тыс. (сейчас их 6,8 тыс. на 165 участках).

Напомним, платные парковки действуют в центре Казани с 2015 года. Изначально было организовано около 1,25 тыс. мест на 27 участках. В первое время платные парковки работали в Казани круглосуточно, в том числе в праздники и выходные. Стоимость составляла 50 руб. за час.

Сейчас плата за парковку варьируется от 30 руб. до 100 руб. за час. Штраф за неуплату составляет 2,5 тыс. руб. по ст. 3.16 КоАП Татарстана. Плата взимается в будни с 8:00 до 19:00. Ночью, а также в выходные и праздничные дни парковки бесплатные. Контроль оплаты осуществляется автоматически с помощью мобильного комплекса «Паркон» (фиксирует наличие автомобиля с тем или иным номером на парковке каждые четверть часа). Оплата за размещение транспорта должна производиться авансовым платежом в течение 15 минут через паркомат, мобильное приложение, СМС-сообщение или веб-портал.

За шесть месяцев 2023 года водители оплатили парковку на сумму 73,4 млн руб., а штрафы — еще на 71,3 млн руб.

Большинство парковок располагается в центре Казани, а также на правом берегу Казанки в Ново-Савиновском районе. В Авиастроительном районе есть только одна платная парковка — около станции метро.

Ильдар Шакиров рассказал, что в марте прошлого года (после начала спецоперации РФ на Украине) по решению мэра Казани был введен мораторий на ввод новых платных парковок «с целью снижения финансовой нагрузки на жителей». «Мы на целый год заморозили развитие паркинга. Больше нет возможностей тормозить этот процесс»,— сказал глава исполкома Казани Рустем Гафаров. Он напомнил, что сейчас в городе 450 тыс. автомобилей. За восемь лет их количество увеличилось на 75 тыс.

Чиновники также отметили, что на одного водителя, оплачивающего парковку, приходится 12 автомобилистов, которые пользуются бесплатным временем — 15 минут. В итоге парковку оплачивают порядка 8,5 тыс. автомобилистов в день, а стоянкой пользуются более 100 тыс. водителей. «Оборачиваемость мест довольно высокая. Значит, у гораздо большего количества людей есть возможность приехать в центр или на другие загруженные улицы и оставить машину»,— пояснил господин Гафаров. Он подчеркнул, что «развитие парковочного пространства за пределами центра обусловлено реалиями». «Чем в городе больше транспортных средств, тем больше будет платных парковок»,— резюмировал он.

В казанской мэрии планируют не только расширять систему платного паркинга, но и увеличить стоимость стоянки.

Уже с 1 августа тарифы поднимут на 25 улицах, где в пиковые часы загрузка достигает 95–100%. «Многие центральные и трафиковые улицы подошли к черте, когда на парковках нет свободных мест. Выход один — повышение тарифа»,— сказал Ильдар Шакиров, отметив, что «шесть лет мы не пересматривали тариф за парковку». Стоимость стоянки (до 50–100 руб.) вырастет на улицах Пушкина, Миславского, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Айвазовского, Бутлерова, Дзержинского, Чернышевского и других.

«Достаточно сложно понять, зачем платные парковки выносить за пределы центра. В Москве расширение паркинга оправдано. А у нас хватило бы организации платных парковок в центре»,— рассуждает татарстанский представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин. Он напоминает, что платный паркинг изначально создавали, чтобы «разгрузить центр Казани»: «Чтобы машины не стояли, а проезжали транзитом».

В спальные районы, говорит господин Хайруллин, «приезжают жить». «На квартале, в Московском районе нет такой нагрузки, чтобы приезжали в офисы»,— говорит эксперт. При этом он отмечает, что в Казани до сих пор не ввели резидентские разрешения для парковки местных жителей.

«Парковки, насколько я понял, делают в существующих карманах. Если там сейчас хаотичная парковка, то чем она будет отличаться от организованной? Машины также будут ставить, но уже за деньги»,— заключает господин Хайруллин.

Кирилл Антонов