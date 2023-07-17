Безвинные полномочия

Апелляционный суд оставил без изменения решение краевого арбитража, удовлетворившее иск ЗАО «Кубанская марка» к администрации Анапы об исключении 284 га из перечня виноградопригодных территорий. Суд установил, что спорные земельные участки, на которых ЗАО «Кубанская марка» собирается строить жилье, никогда не использовались для выращивания винограда и не должны быть включены в реестр виноградопригодных земель, а сама администрация не уполномочена его вести, так как это компетенция Минсельхоза России. Администрация будет и дальше отстаивать свою позицию в кассационной инстанции. Юристы считают, что изменить ход спора может Минсельхоз России, также обратившись с кассационной жалобой в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд постановил, что полномочия в сфере ведения реестра виноградопригодных земель не относятся к компетенции городской администрации, а являются зоной ответственности Минсельхоза России

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Суд постановил, что полномочия в сфере ведения реестра виноградопригодных земель не относятся к компетенции городской администрации, а являются зоной ответственности Минсельхоза России

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда (АС) края, который в мае удовлетворил иск ЗАО «Кубанская марка» к администрации Анапы об исключении 284 га из перечня виноградопригодных территорий. В материалах дела указано, что ЗАО «Кубанская марка» приобрело спорные земельные участки в 2019 году с целью комплексной жилой застройки. Речь идет о территории, граничащей с микрорайоном Горгиппия.

Спорные участки находятся в зоне жилой застройки в границах населенного пункта Супсех. В январе 2020 года «Кубанская марка» подготовила документы по планировке и межеванию территории, провела археологические и инженерно-геологические изыскания. Также компания разработала схему зонирования территории, предусматривающую размещение на 71 га шести детсадов, четырех школ и поликлиники, рекреационную зону площадью 30 га, зону улично-дорожной сети площадью 18 га и зону жилой застройки площадью 173 га. Вид разрешенного использования участков был изменен на индивидуальное жилое строительство и на дошкольное, начальное и среднее общее образование.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Кубанская марка» было зарегистрировано в Краснодаре в 1992 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Руководит обществом Марат Степура. Выручка компании в 2022 году составила 1,8 млрд руб., прибыль — 9,6 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2021 году в новом генплане Анапы было отмечено 30 тыс. га виноградопригодных земель. Новый статус защищает виноградники от жилищной застройки и перевода земель под использование в каких-либо иных, кроме виноградарства, целях.

В ноябре 2021 года мэрия Анапы отклонила замечания ЗАО «Кубанская марка» к проекту внесения изменений в генплан курорта. Общество просило сохранить земельные участки в границах населенного пункта без изменения категории земель и разместить их в функциональной зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Причиной отказа застройщику стало отнесение администрацией земельных участков компании к виноградопригодным территориям. Арбитражный суд Кубани постановил, что полномочия в сфере ведения реестра виноградопригодных земель и включения конкретных земельных участков в этот реестр не относятся к компетенции городской администрации, а являются зоной ответственности Министерства сельского хозяйства России.

Решение суда первой инстанции обжаловали администрация Анапы и департамент имущественных отношений края. В обосновании жалобы сообщается, что основанием для включения земель в состав виноградопригодных является факт их использования не менее пяти лет в течении последних 50 лет.

Департамент региона просил отменить решение АС края в связи с тем, что вывод суда об отсутствии полномочий по переводу земель в состав виноградопригодных у заинтересованных лиц необоснован. «Использование земель, относящихся к сельскохозяйственным, независимо от отнесения к особо ценным угодьям, для целей строительства запрещено законом»,— заявил также в своей жалобе департамент.

Однако апелляционный суд подтвердил законность решения АС края о том, что вопросы, связанные с отнесением земель к виноградопригодным, урегулированы ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». «Данный закон устанавливает полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области виноградарства и виноделия»,— говорится в определении.

Суд первой инстанции правомерно сделал вывод о том, что администрация могла принять Постановление №1240 («Об утверждении перечней земельных участков, расположенных на виноградопригодных территориях муниципального образования город-курорт Анапа», 30.04.2021) только в случае, если такие полномочия были предоставлены ей федеральным законом.

Ссылки на то, что участок использовался в целях возделывания виноградных насаждений в течение пяти лет за последние 50 лет, не подтверждены материалами дела. По заявлению предыдущего собственника земельного участка — АО ОПХ «Анапа», ранее на всей площади спорного земельного участка были расположены черешневый, сливовый и яблоневый сады.

«В 2002—2003 годах осуществлена раскорчевка сливового и яблоневого сада, а также частично черешневого сада. В настоящий момент на данном земельном участке расположен черешневый сад на площади 5,6 га, приблизительное количество деревьев — около 1,8 тыс. штук»,— говорится в постановлении апелляционного суда.

Кроме того, в материалах дела отсутствуют данные о том, что географические и почвенно-климатические характеристики данных земельных участков предоставляют возможность их использования для возделывания виноградных насаждений.

Администрация Анапы подала кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции. «Мы считаем, что реестр виноградопригодных земель, утверждаемый федеральным исполнительным органом власти, и перечень виноградопригодных земель, утвержденный муниципалитетом, являются различными правовыми документами. Постановление администрации принято в целях учета и инвентаризации земель, которые возможно использовать в целях виноградарства»,— прокомментировали «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Постановление не влияет на статус земель, указанный статус закреплен генеральным планом города, полагают в мэрии. «Действия по освоению виноградопригодных земель в первую очередь являются прерогативой собственника земельного участка. Администрация в пределах своих полномочий оказывает всяческое содействие в развитии виноградарства и виноделия на территории Анапского района»,— заявили в администрации города.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что администрация курорта производит двоякое толкование законодательства. «Местные власти в целях сохранения сельхозпригодности ценных земельных участков могут выносить законодательные нормы, которые будут иметь равные возможности с федеральным законодательством. Однако формальное толкование правовых норм судами будет сводиться к тому, что внутренние акты не могут иметь по ряду причин высшей силы перед основным законодательством. В глобальном плане мэрия не может принимать такие решения без согласования с Минсельхозом»,— поясняет господин Шицле.

Изменить негативный для администрации Анапы ход спора может Минсельхоз России, обратившись в суд с кассационной жалобой. «В противном случае, полагаю, изменить вектор будет сложно, так как в кассации будут рассматриваться все те же самые доводы»,— отметил Ярослав Шицле.

Тат Гаспарян

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