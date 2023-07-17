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Коммерсантъ FM
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Лукашенко подписал закон о народном ополчении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении, сообщается на сайте главы государства. В конце июня закон был одобрен в Национальном собрании.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Закон предполагает добровольное участие граждан в поддержании военного положения, а также их помощь сотрудникам ОВД в «защите имущества и всех форм собственности от преступных и иных посягательств». Формировать отряды народного ополчения будут местные органы власти, а руководить ими — местный совет обороны.

Создать в Белоруссии народное ополчение поручил Александр Лукашенко в мае 2022 года. В феврале 2023 года Александр Лукашенко связывал принятие закона с «опытом российско-украинского конфликта». Первый отряд был сформирован в сентябре 2022 года в Могилевской области, в него вошли 22 человека. По словам главы Минобороны республики Виктора Хренина, его численность может составить до 150 тыс. человек.

Полина Мотызлевская

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