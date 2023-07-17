«Фонтанка»: РФС не будет переносить матч «Зенит»-«Ахмат» по просьбе полиции

Российский футбольный союз (РФС) не будет переносить матч Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом», запланированный на 25 июля, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в РФС. Об этом организацию просило МВД в соответствующем письме.

Документ был опубликован вечером 17 июля в Telegram-канале «Рашен Football» спортивного блогера Антона Ванюшова. В тексте письма говорится, что проходящий в Петербурге в этот день саммит «Россия-Африка» и подготовка к Главному военно-морскому параду может повлиять на безопасность и увеличить нагрузку на личный состав силовых ведомств города. Однако, по данным «Фонтанки», по итогам переговоров между МВД и РФС от идеи переноса отказались.

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоится на «Газпром Арене».

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