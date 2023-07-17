Дали срок на развитие

Компании группы ПСК-6 удалось продлить до июля 2027 года срок действия договора о развитии территории, ограниченной улицами Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров, Черниковской. Суды двух инстанций встали на сторону застройщика, отметив, что администрация Уфы не исполнила свои обязательства по договору, в связи с чем компания не смогла в срок расселить и снести аварийные дома в квартале. Там планируется строительство четырех многосекционных домов высотой от 17 до 26 этажей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Администрации Уфы не удалось отменить решение арбитражного суда Башкирии, который продлил специализированному застройщику «Строительное управление №11 „ПСК-6“» срок действия договора о развитии застроенной территории в квартале в Черниковке.

Суды установили, что в 2014 году городская администрация и ООО «Маштехресурсы» (в июне 2022 года признано банкротом) заключили договор о развитии территории, ограниченной улицами Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров, Черниковской, на пять лет, а в 2018 году — допсоглашение, по которому срок его освоения был продлен до конца 2022 года. В результате финансово-экономического кризиса 2018 года компания оказалась в предбанкротном состоянии, из-за чего утратила возможность финансирования развития застроенной территории, а также заморозила строительство многоквартирного дома в другом квартале в Черниковке. По решению мэрии «Маштехресурсы» переуступили свои права и обязанности «Строительному управлению №11 «ПСК-6»». В 2020 году муниципалитет утвердил компании новые проекты планировки и межевания территории спорного квартала. Там предполагалось строительство четырех многосекционных домов высотой от 17 до 26 этажей и снос 31 двухэтажного дома, размещение встроенной поликлиники, а также возведение начальной школы на 200 мест.

ООО «Строительное управление №11 „ПСК-6“» зарегистрировано в 2015 году в Уфе. Принадлежит дочери бывшего депутата горсовета Уфы Андрея Носкова Виктории Тарасовой (76%) и Олегу Филиппову (24%). В 2022 году выручка составила 206,7 млн руб.

Однако, как указал застройщик, значительная часть домов, подлежащих сносу, не была признана аварийной, только после неоднократных обращений компании мэрия признала их таковыми. Расселение шло медленно, в том числе из-за действия ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции, говорится в материалах дела. Кроме того, администрация не выдала «СУ №11 „ПСК-6“» доверенности, дающие право от имени городских властей направлять жильцам уведомления о сносе домов, не было принято решение об изъятии участков, жилых помещений и расселении.

В 2022 году мэрия отказала застройщику в продлении срока действия договора о развитии застроенной территории, после чего компания обратилась в суд. В апреле текущего года арбитражный суд Башкирии признал доводы застройщика обоснованными, обязав администрацию продлить договор на четыре с половиной года, до июля 2027 года. В решении отмечалось, что на момент рассмотрения дела «СУ №11 „ПСК-6“» расселил часть жилых помещений в квартале (175 квартир), заплатив их собственникам 376,2 млн руб.

Мэрия в апелляционной жалобе просила в иске отказать, указывая, что договор заключался по результатам аукциона и его условия не могут быть изменены. Однако восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с решением первой инстанции, указав, что муниципалитет не принял решения об изъятии помещений, следовательно, истец не смог расселить дома. Действия застройщика суд расценил как добросовестные. «При таких обстоятельствах продление срока действия договора будет способствовать решению вопросов расселения аварийных жилых домов и обновления жилфонда. С учетом изложенного прекращение договора противоречит общественным интересам и повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях», — говорится в постановлении.

Вчера в пресс-службе мэрии на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

«Решения выглядят обоснованными. Истец сделал все возможное, чтобы исполнить свои обязательства, подтвердив это многочисленными доказательствами, включая неоднократные запросы к ответчику о признании зданий аварийными. В итоге из-за промедления ответчика обязательства не были исполнены»,— прокомментировала исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин отмечает, что спорный договор о развитии застроенной территории может быть изменен в судебном порядке. «Во-первых, запрет на внесение изменений в договор, заключенный на торгах, не распространяется на указанные отношения, поскольку был введен лишь в 2015 году, а договор подписан еще в 2014 году. Во-вторых, градостроительное законодательство запрещает изменять такие договоры по соглашению сторон или по требованию одной из них во внесудебном порядке»,— заключил господин Сайфуллин.

Влада Шипилова