Конкуренция вышла из положения

Управление ФАС по Башкирии возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в закупочной деятельности ГУП «Башавтотранс». Комиссия ведомства посчитала, что руководство госкомпании неправомерно предусмотрело возможность проводить закупку определенных товаров и услуг у единственных поставщиков. Руководство «Башавтотранса» планирует отстаивать позицию при рассмотрении дела, но готово внести правки в положение, если УФАС примет соответствующее решение. Юристы полагают, что в этом случае предприятию придется перестроить свою закупочную деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закупочную документацию «Башавтотранса» могут признать неконкурентной

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Закупочную документацию «Башавтотранса» могут признать неконкурентной

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ГУП «Башавтотранс» при закупке товаров и услуг. Как комиссия УФАС проанализировала новую редакцию положения о закупке товаров, работ и услуг и посчитала, что ряд пунктов документа содержит признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Так, госперевозчик предусмотрел возможность заказывать товары и услуги для собственных нужд у единственного поставщика, если сумма контракта не превышает 100 тыс. руб. Общий годовой лимит таких закупок не был ограничен, что позволяет компании заключать контракты с единственными поставщиками в том числе и на конкурентных рынках, что ограничивает круг потенциальных поставщиков. Одновременно в документе было закреплено право предприятия в ряде случаев приобретать товары и услуги и на большую сумму — до 5 млн руб. В надзорном органе полагают, что эта сумма «ничем не обоснована и явно завышена».

Также предприятие может проводить закупки у единственного поставщика, если конкурсная процедура признана несостоявшейся из-за подачи одной заявки или их вовсе не поступило, а также в тех случаях, когда они не были допущены к участию в отборе. Комиссия УФАС посчитала, что «заказчик может искусственно создать» подобную ситуацию.

Кроме того, в ведомстве указали на 10 пунктов положения, позволяющих закупать товары и услуги у единственного поставщика на конкурентных рынках, таких как аренда недвижимости и транспорта, оценка рыночной стоимости имущества, поставка новогодних подарков для работников, санитарное и техническое содержание помещений. В этот перечень входят адвокатские услуги, что при наличии собственной юридической службы не свидетельствует об обоснованности и эффективности расходования денежных средств, отметили в управлении. При размещении заказа у единственного поставщика заказчик должен доказать, что выдвигаемые требования могут быть исполнены только конкретным исполнителем, говорится в определении ведомства.

ГУП «Башавтотранс» зарегистрировано в декабре 1997 года в Уфе. Учредителем является министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. Основной вид деятельности —перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. В 2022 году предприятие получило 942 млн руб. чистого убытка при выручке 4 млрд руб.

Управление начнет рассматривать дело об антимонопольном нарушении 1 августа — к этому времени «Башавтотранс» должен предоставить информацию о договорах, заключенных с января 2021 по июнь 2023 года.

Как следует из материалов госзакупок, на протяжении этого времени госпредприятие заключало контракты с единственным поставщиком на услуги аренды жилых и нежилых помещений, комнат длительного отдыха, оценку стоимости имущества, декоративное оформление помещения музея, услуги грузоперевозок, очистки территории и вывоза снега.

Генеральный директор «Башавтотранса» Надир Самиев сообщил «Ъ-Уфа», что в настоящее время в компании анализируют определение УФАС. «Любое определение ФАС берется на рассмотрение, потом мы подготовим свои предложения, выскажем свою позицию. Это рабочие моменты. К определению УФАС мы относимся серьезно»,— прокомментировал он.

Господин Самиев также добавил, что компания готова изменить положение о закупках по итогам рассмотрения административного дела.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что госзаказчик не вправе проводить закупки у единственного поставщика по своему усмотрению, поскольку это создает прямые ограничения для ряда исполнителей. «Если нарушение будет доказано и не обжаловано, то, как правило, за установление неконкурентных условий для поставщиков выносятся административные штрафы или наступает уголовная ответственность в зависимости от степени нарушения»,— комментирует эксперт. В этом случае должностному лицу может грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб. либо ответственность за превышение должностных полномочий по статье 286 УК РФ.

«В случае признания нарушения закона о защите конкуренции со стороны предприятия антимонопольный орган вправе выдать предписание о внесение изменений в положение о закупках, и тогда заказчику придется перестроить свою закупочную деятельность»,— прокомментировал адвокат Kulik & Partners Law.Economics Павел Дмитриев.

Наталья Балыкова