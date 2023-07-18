В пермской компании кировского застройщика назначен новый директор

Пермскую компанию кировского девелопера – ООО СЗ «Железно Пермь» - возглавил Артем Елесин. Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», директором организации Артем Елесин назначен 13 июля. До этого СЗ «Железно Пермь» руководило ООО «Управляющая компания «Железно». Известно, что господин Елесин и ранее работал в группе «Железно». В феврале 2023 года на комиссии по землепользованию и застройке он представлял проект застройки территории бывшего пермского мясокомбината.

Назначение Артема Елесина директором СЗ «Железно Пермь» связано с необходимостью повысить эффективность документооборота, пояснил источник, знакомый с ситуацией в компании.

Известно, что прежним местом работы Артема Елесина является группа компаний «Кортрос», где господин Елесин был директором пермского филиала службы заказчика до 2022 года. В 2022 году Артем Елесин основал строительную компанию «Вавилон», где также являлся директором. Позднее, перед трудоустройством в «Железно» строительная фирма была продана Сергею Мокрушину.

«Спецзастройщик «Железно Пермь» зарегистрировано в апреле 2019 года, учредителем общества является ООО «Железно Финанс». В Перми «Железно» намеревается застроить жильем территорию бывшего мясокомбината на ул. Дзержинского, 31. По договору комплексного развития участок на ул. Дзержинского будет осваиваться поэтапно, общие сроки строительства — с 2023 по 2032 год. В течение почти десяти лет кировский девелопер собирается возвести там примерно 135 тыс. кв. м жилья, детский сад на 320 мест, улично-дорожную сеть, бульвар и прочее. На месте мясокомбината девелопер, помимо среднеэтажных домов, разместит пять «высотных акцентов» до 17 этажей.