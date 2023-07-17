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Коммерсантъ FM
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WSJ: в США рост зарплат впервые за два года обогнал рост цен

По подсчетам The Wall Street Journal (WSJ), обработавшей статистические данные Министерства труда и ФРС, в США рост зарплат впервые за последние два года стал обгонять рост потребительских цен. Сообщается, что в июне средняя почасовая оплата труда в частном секторе увеличилась на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как индекс потребительских цен вырос на 3%. По мнению опрошенных WSJ аналитиков, если данный тренд удастся удержать, это приведет к росту потребительских расходов, что стимулирует экономику страны и поможет избежать рецессии.

По данным некоммерческой исследовательской организации Conference Board, в июне потребительская уверенность в США выросла до рекордно высокого уровня с января 2022 года. Это произошло во многом благодаря замедлению роста цен, в том числе на топливо. Тем не менее июньское исследование Conference Board показало, что большинство опрошенных американцев опасаются, что в следующем году в стране может наступить рецессия. По словам главного экономиста организации Даны Петерсон, опасения во многом основаны на мерах ФРС, которая в рамках решительной борьбы с инфляцией уже десять раз подряд повышала базовую учетную ставку, что, по мнению опрошенных, может вызвать замедление экономики.

Евгений Хвостик

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