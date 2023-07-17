Преступного авторитета Гегама Петросяна осудили в Нижнем Новгороде

Нижегородский областной суд приговорил криминального авторитета Гегама Петросяна к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

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По фабуле дела, в 2020 году осужденный, отбывающий наказание в ИК-16, назначал «смотрящих» за отрядами и промышленными зонами, а также контролировал так называемый «общак». Также Гегам Петросян организовал преступную группу, которая занималась вымогательствами у одного из осужденных, отметили в ведомстве.

Соучастники оформили на своих родственников банковские карты и угрозами требовали у потерпевшего 1,2 млн руб. Полученные деньги авторитет распределил на нужды организованной группы. Второго обвиняемого по уголовному делу, 42-летнего Зорика Бабаяна, осудили на семь лет и восемь месяцев заключения в колонии строгого режима.

Владимир Зубарев