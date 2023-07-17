«Многие молились, чтобы был мир»

В ночь с 16 по 17 июля в Екатеринбурге прошел Царский крестный ход, посвященный памяти последнего российского императора Николая II, членов его семьи и слуг, расстрелянных в этот день в 1918 году. По данным Екатеринбургской епархии, в шествии участвовали 40 тыс. паломников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Царский крестный ход

Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ Царский крестный ход

Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ

Царская семья и сопровождавшие ее слуги были убиты большевиками в ночь с 16 по 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева (сейчас на его месте построен Храм-на-Крови). Оттуда начался крестный ход до конечной точки — монастыря Ганина Яма (построен на месте, где были обнаружены царские останки). Каждый год десятки тысяч людей проходят этот маршрут. Его общая протяженность — 21 км. В 2021 году из-за пандемии коронавируса пришлось официально отменить шествие, однако не менее 1,5 тыс. паломников все равно прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. В 2022 и 2023 годах все необходимые разрешения были получены.

В воскресенье к 23:30 у Храма-на-Крови стали собираться паломники и священнослужители. На литургию перед Царским крестным ходом приехали 12 архиереев, в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Руководство Свердловской области представляли вице-губернатор Олег Чемезов и председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

«Этот путь до Ганиной Ямы особенный для нас самих — для нашего исцеления, наших недугов телесных и душевных. Для того, чтобы Господь простил нам все наши грехи и даровал мира, согласия, любви между собою и крепкую веру в Бога, и исполнение Его святых заповедей. Ибо те трудности, которые испытывает наша страна, — они являются следствием грехопадений, следствием отступлений от Бога, и потому мы имеем эти трудности»,— сказал присутствующим митрополит Викентий.

Митрополит Евгений на божественной литургии отметил: «Не стоит город без праведников. Вот и наш город стоит благодаря молитвам целой семьи праведных святых людей — святой царской семьи».

После службы начался Царский крестный ход в сопровождении автомобилей ГИБДД. Шествие возглавили члены движения «Двухглавый орел» Константина Малофеева с иконами и флагами Российской империи в руках. «Для меня крестный ход — это почтение памяти, дань уважения всему русскому народу в столь непростое для нашей страны время, когда проходят военные соприкосновения с Украиной и коллективным Западом, пусть и косвенно, но это все равно очень тяжело. Но Россия всегда побеждала своих врагов, и в этот раз она тоже победит, я в этом не сомневаюсь, просто это вопрос времени»,— поделился с “Ъ-Урал” один из участников шествия.

К 6 утра 17 июля первые паломники, включая владыку Евгения, достигли монастыря на Ганиной Яме. После крестного хода многие утомленные спали на лужайках. Двух женщин без сознания увезли на скорой.

В 6:30 начался молебен, во время которого митрополиты Евгений и Викентий поблагодарили всех крестоходцев «за понесенный духовный подвиг».

Священник Александр пояснил «Ъ-Урал», что «крестный ход — это соучастие в подвиге царской семьи». «Проходя по этому страшному для них пути, мы делаемся солидарными с ними»,— подчеркнул он.

«Здесь ощущается то, что люди становятся едиными. Не только в мыслях, но и в молитве, в желании получить мир. Сейчас идет СВО (специальная военная операция.— «Ъ-Урал»), она может коснуться всех. Я видела, многие молились, чтобы был мир, мирное небо над головой»,— рассказала «Ъ-Урал» паломница, участвующая в крестном ходе четвертый раз.

По данным епархии, в шествии Царского крестного хода приняли участие более 40 тыс. паломников и священнослужителей, в частности, из России, Чехии, Узбекистана и Сербии.

Артем Путилов