На мусорном полигоне у Южного кладбища в Петербурге начался пожар

На полигоне бытовых отходов «Южный» в Санкт-Петербурге произошло возгорание мусора. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Площадь пожара неизвестна, официально МЧС не сообщало о возгорании. 78.ru пишет, что аварийные службы уже на месте происшествия. Есть риск, что огонь перекинется на лесопосадку рядом.

Upd. Пресс-служба администрации Ленобласти сообщает присвоении пожару ранга № 2. Огонь охватил площадь в 800 кв. м.

Полигон твердых бытовых отходов «Южный» эксплуатировался ЗАО «Завод «КПО» с 2002 года. В 2013 году официально полигон закрыли на прием новых отходов.

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