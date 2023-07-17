Почти все поезда из Крыма вернулись в прежний график расписания

Все вечерние поезда из Крыма отправятся вовремя, кроме одного поезда, сообщили «Ъ» в республиканском министерстве транспорта.

«Поезд №179/180 Евпатория—Санкт-Петербург отправится с опозданием в связи с поздним прибытием состава в Евпаторию. Остальные составы должны уехать согласно расписанию»,— уточнили специалисты.

Они также отметили, что ко времени прибытия отстающего поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться.

Сегодня ночью, 17 июля, Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. При этом железнодорожное полотно и опоры моста остались целы. В результате ЧП погибла семья из Белгородской области, а их дочь получила тяжелые ранения. В СКР переправа работает только на грузовой транспорт со скоропортящимися товарами, а также перевозит пассажиров рейсовых автобусов.

Александр Дремлюгин, Симферополь