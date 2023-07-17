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Бывшие полицейские Выксы наказаны за взятки и превышение полномочий

Выксунский городской суд назначил 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 36 млн руб. бывшему заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Выксы. Экс-полицейского признали виновным в получении взятки и должностном злоупотреблении, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как установил суд, обвиняемый получил в общей сложности 6 млн руб. от дилеров, занимавшихся изготовлением синтетических наркотиков. Злоумышленники платили за покровительство в 2016-2018 годах, запрещенные вещества распространяли в соседних регионах.

К противоправной деятельности офицер привлек и начальника уголовного розыска своего отдела. Тот, по данным следствия, незаконно применил спецсредства, выбивая признательные показания у задержанного по подозрению в изготовлении наркотиков. За этот эпизод суд назначил бывшему сотруднику угрозыска четыре года лишения свободы условно.

Владимир Зубарев

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