В центре Екатеринбурга 22 июля перекроют 15 участков дороги из-за соревнований по триатлону

В Екатеринбурге 22 июля ограничат движение транспорта на 15 участках центра города, сообщили в пресс-службе городской администрации. Перекрытие будет из-за фестиваля спорта Ironstar Ekaterinburg, который состоится 21 и 22 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Движение всех видов транспорта с 05:00 до 12:30 22 июля будет ограничено на следующих участках:

по ул. Дзержинского, от стадиона «Динамо» до пересечения с ул. Царской;

по ул. Толмачева, от проспекта Ленина до ул. Царской;

по ул. Царской, от ул. Толмачева до ул. Дзержинского;

по проспекту Ленина, от ул. Карла Либкнехта до ул. 8 Марта;

по ул. 8 Марта, от проспекта Ленина до ул. Бориса Ельцина;

по ул. Бориса Ельцина, от ул. 8 Марта до ул. Челюскинцев;

по ул. Челюскинцев, от ул. Бориса Ельцина до ул. Московской;

по ул. Московской, от ул. Челюскинцев до проспекта Ленина;

по проспекту Ленина, от ул. Московской до улицы Татищева;

по нечетной стороне ул. Татищева, от проспекта Ленина до ул. Пирогова;

по ул. Пирогова, от ул. Татищева до ул. Крауля;

по ул. Крауля, от ул. Пирогова до ул. Мельникова;

по ул. Мельникова, от ул. Крауля до ул. Репина;

по ул. Репина, от ул. Мельникова до Ново-Московского тракта;

по четной стороне Ново-Московского тракта до объездной дороги.

Кроме того, с 00:00 до 23:00 22 июля будет запрещена стоянка на площади 1905 года, а также на парковках и заездных карманах на участках указанных улиц.

Соревнования по триатлону Ironstar пройдут в Екатеринбурге 21 и 22 июля. Горожане смогут увидеть женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.

Полина Хабарова

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