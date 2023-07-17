На службу в армию призвали более 7 тысяч срочников с Кубани

Более семи тысяч призывников из Краснодарского края пополнили ряды ВС РФ, в их числе почти 300 казаков Кубанского казачьего войска. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Большинство призывников будут служить на территории ЮВО, в воздушно-десантных войсках, ракетных войсках стратегического назначения и воздушно-космических силах.

Отмечается, что солдат срочной службы нового призыва не будут направлять в зону специальной военной операции (СВО).

Весенний призыв в армию в Краснодарском крае начался 1 апреля. Всего в стране отправят служить 147 тыс. человек. При подготовке на региональном уровне провели совещания и инструкторско-методические сборы с привлечением председателей призывных комиссий муниципалитетов, военных комиссаров, врачей-специалистов, начальников отделений подготовки и призыва граждан на военную службу.

Тат Гаспарян

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