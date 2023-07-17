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«Сибур-Нефтехим» возобновил производство окиси этилена и гликолей после пожара

Производство окиси этилена и гликолей на заводе «Сибур-Нефтехим» возобновлено после пожара, но не на полную мощность. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мы запустили одну из двух линий по производству продукции. Запуск второй линии будет возможен после ревизии, ремонта и восстановления работоспособности оборудования»,— рассказал главный инженер предприятия Михаил Гурлев.

Пожар на заводе СИБУРа в Дзержинске случился 12 июля, загорелась промышленная установка. С того момента производство окиси этилена и гликолей было приостановлено. Остальные участки — непредельных углеводородов, акриловой кислоты и эфиров, а также энергопроизводство продолжали работать.

Анастасия Еремина

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