Владельцы УЗПМ переводят предприятия группы под управление холдинговой компании

Пермское УФАС России сегодня сообщило о получении ходатайства ООО «УЗПМ Групп» о приобретении долей участия в ООО «УЗПМ» и ООО «Уральский завод противогололедных материалов». Надзорный орган намерен оценить влияние сделки на конкурентную среду, говорится в сообщении ведомства.

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Согласно открытым данным, ООО «УЗПМ Групп» было зарегистрировано в прошлом году, с уставным капиталом в 100 тыс. рублей. Основной вид ООО – «Деятельность холдинговых компаний».

49% ООО принадлежит Андрею Бабикову, 51% - Халэфу Гильфанову, которые также являются владельцами указанных обществ.

УЗПМ и ООО «Уральский завод противогололедных материалов» разрабатывает и производит противогололедные материалы под маркой «Бионорд», предназначенные для борьбы с наледью на автомобильных дорогах, тротуарах и взлетно-посадочных полосах аэродромов. Также группа выпускает морозостойкие добавки в бетон, шампуни для мытья проезжей части, антипылевые составы, средства для обработки пищевых холодильных камер. Производственная площадка завода находится в Краснокамске.

Выручка ООО «УЗПМ» в 2022 году составила 7,99 млрд руб, чистая прибыль - 1,94 млрд руб. Выручка ООО «Уральский завод противогололедных материалов»в 2022 году составила 451 млн руб., чистая прибыль - 15 млн руб.