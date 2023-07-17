В центре Екатеринбурга частично разберут и законсервируют деревянный дом-памятник, построенный по проекту Рейшера

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется консервацией (первоочередными противоаварийными мероприятиями) объекта культурного наследия на ул. Большакова, 84. Речь идет о брусковым коттедже 1954 года рядом с аллей Дворца спорта. Деревянный дом был построен на проекту архитектора Моисея Рейшера (он же архитектор Белой башни на Уралмаше). Несколько лет назад здание сильно пострадало в пожаре.

Как указано в документе, опубликованном на сервисе Госзакупок, в деревянном коттедже нужно полностью демонтировать конструкцию: крыши, чердачного перекрытия, несущих стен и перегородок до уровня пола второго этажа. Также подрядчику будет необходимо провести монтаж навесной конструкции над первым этажом по всему зданию, заменить прогнившие участки пола и лестницы на более новое покрытие, заделать оконные и дверные проемы навесным каркасом и другое. «В связи с аварийным состоянием кровельного покрытия (частичное отсутствие кровельного покрытия) и конструкций крыши следует произвести работы по организации защиты здания от атмосферных осадков, ветра и отрицательных температур. Необходимо выполнить дополнительные опоры стен. Стены второго этажа покрыты копотью и прогорели во время пожара, подлежат разборке в связи с потерей своих технических свойств»,— указано в документе.

Отмечается, что противоаварийные и консервационные работы запроектированы на 5 лет и не являются постоянными для объекта. «Для последующего сохранения объекта культурного наследия необходимо разработать проект по реставрации и приспособления для современного использования»,— сказано в научно-проектной документации.

После заключения контракта работы должны выполнить до конца октября этого года. За работы администрация готова заплатить 1,5 млн руб.

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