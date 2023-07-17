Власти Татарстана изменили порядок выплат семьям погибших в спецоперации

В Татарстане был изменен порядок выплат членам семей военных, которые погибли в ходе спецоперации. Это следует из постановления за подписью главы правительства региона Алексея Песошина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Внести в постановление ... следующие изменения: в наименовании слова ", проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики" исключить...»,— указано в постановлении.

Согласно документу, право на выплаты теперь в том числе имеют семьи военных, которые погибли в Запорожской и Херсонской областях. Ранее же это касалось только погибших в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на Украине.

Напомним, выплаты в 2 млн руб. семьи погибших участников спецоперации начали получать в 2022 году. Указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

"Ъ-Казань"