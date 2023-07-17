Российская гостиничная сеть заново заключила соглашение об управлении отелем в Прикамье

Сеть Azimut Hotels перезаключила со структурой пермских властей соглашение на управление отелем в бывшем здании ВКИУ. Документ подписан с ООО «Окулова 4» - девелопером по реконструкции бывшего здания ВКИУ в отель. По сведениям Корпорации развития Пермского края, соглашение актуализирует сроки управления гостиницей и сохраняет остальные условия документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, согласно соглашению 2019 года между КРПК и Azimut Hotels, гостиничная сеть должна управлять комплексом на ул. Окулова, 4 в течение 20 лет. Кроме того, управляющей компании необходимо получить свидетельство о присвоении гостинице категории «четыре звезды». В 2020-ом, вместо отеля в здании ВКИУ хотели разместить офисы для регионального правительства, но через год КРПК вернулась к проекту и учредила для реконструкции здания в отель строительную компанию «Окулова 4». Позже краевые власти заключили соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ». В рамках соглашения стороны взаимодействуют при реализации трех туристических проектов в регионе, в том числе по созданию отеля на месте ВКИУ. В мае прошлого года федеральная корпорация вошла в состав учредителей ООО «Окулова 4». В гостинице планируется обустроить 198 номеров, завершить ее строительство надо к концу 2024 года.