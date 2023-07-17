У недавно назначенного главы краевого ФСИН появился новый зам

Заместителем начальника ГУФСИН по Пермскому краю назначена полковник внутренней службы Анна Панфилова. Ранее госпожа Панфилова возглавляла ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» регионального управления службы исполнения наказаний. В органах ФСИН она проходит службу с 2001 года. Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН сообщает, что в новой должности госпожа Панфилова будет курировать вопросы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

На минувшей неделе коллективу управления был представлен новый начальник. Им назначен генерал-майор внутренней службы Леонид Мустайкин. Ранее он занимал должность руководителя УФСИН по Республике Мордовия.