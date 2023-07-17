Сотрудники полиции в Башкирии обвиняются в хищении изъятого имущества

Мелеузовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска ОМВД по Мелеузовскому району, оперуполномоченного и двоих местных жителей, сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии, регионального СКР и МВД по республике. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и краже группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», начальник отдела уголовного розыска отдела МВД по Мелеузовскому району — 48-летний Валерий Суслов, оперуполномоченный — 34-летний Вадим Ялчин, местные жители — 32-летний Алексей Романов и 43-летний Артем Спирин.

Согласно материалам дела, в июле-августе 2020 года в отдел МВД по Мелеузовскому району поступила информация о незаконном обороте металлов, обнаружены несколько автомобилей иностранного производства. Временно исполняющему обязанности заместителя начальника отдела полиции Валерию Суслову стало известно, что ООО «Центр переработки катализаторов» работает с нарушением лицензионных требований. По его указанию подчиненные изъяли автомобильные катализаторы и оборудование, принадлежащие фирме, и поместили их в гараж на территории районного отдела полиции.

Вместо направления материалов проверки в Федеральную пробирную палату Валерий Суслов почти два месяца незаконно удерживал изъятое имущество, подлежащее возврату владельцу. Это вызвало длительную остановку предпринимательской деятельности и финансовые убытки компании.

Кроме того, Валерий Суслов в сговоре с Вадимом Ялчиным и двумя работниками конкурирующей фирмы ООО «Втордрагмет» Алексеем Романовым и Артемом Спириным проникли в гараж и похитили изъятое имущество «Центра переработки катализаторов» на сумму почти 1,5 млн руб.

Обвиняемые частично признали вину, на их имущество наложен арест на общую сумму 2 млн руб.

«По данному факту была проведена служебная проверка, материалы были направлены для принятия процессуального решения,— сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.— Сотрудники ОМВД отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке».

ООО «Центр переработки катализаторов» принадлежит Андрею Белоглазову. Зарегистрировано в июле 2020 года в Ижевске. Занимается обработкой отходов лома и драгоценных металлов. В 2022 году выручка составила 7,6 млн руб., убыток — 1,3 млн руб.

Майя Иванова

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