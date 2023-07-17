Ростовская области заняла 13 место в рейтинге инновационности регионов в АПК

Ростовская область заняла 13 позицию из 50 в рейтинге инновационности российских регионов в сфере агропромышленного комплекса. Рейтинг составлен Россельхозбанком и «Сколково», сообщает пресс-служба банка.

При составлении рейтинга использовались данные из открытых источников и опросы представителей сферы АПК. Показатели объеденены в три группы: «Инновации», «Меры поддержки отрасли» и «Производственная деятельность». Ранжирование регионов в итоговом рейтинге производилось по максимальному значению рассчитанного агрегированного индекса.

Так, наибольший индекс среди южных регионов имеет Краснодарский край — 59,74%. Кубань заняла в рейтинге третьем место, уступив лишь Московской области и Татарстану. Агрегированный индекс Ставропольского края составил 42,90%, что позволило региону занять 12 место в рейтинге.

Ростовская область уступила Ставрополью всего на 0,30%. Индекс Дона составил 42,60%. Показатели вклада группы «Инновации» составили 17,16%, группы «Меры поддержки отрасли» — 39,2%, группы «Производственная деятельность» — 43,64%.

Анастасия Назарова