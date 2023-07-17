Газпромбанк взыскал с ЧМК и «Мечела» 11,9 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал по иску Газпромбанка с группы «Мечел» и входящего нее Челябинского металлургического комбината (ЧМК) 11,9 млрд руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Как сообщал «Ъ», поводом для иска стал кредитный договор, который был заключен в 2010 году между «Мечелом» и французским банком BNP Paribas. Заемные средства были выданы в 2010–2013 годах пошли на строительство универсального рельсобалочного стана на ЧМК. Как уточнял истец, Газпромбанк предоставлял финансирование французскому банку, а тот, в свою очередь, кредитовал ЧМК. По его словам, заемные средства «Мечел» должен был вернуть через BNP Paribas с 2013 по 2019 годы, но этого не сделал.

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