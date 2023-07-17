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Саратовские чиновники выдали сиротам некачественное жилье и попали под следствие

СУ СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело по признакам халатности из-за выдачи сиротам некачественного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что к нарушению прав двух сестер-сирот привели действия чиновников регионального министерства строительства и ЖКХ, а также администрации заводского района Саратова. На данный момент силовики квалифицировали произошедшее как халатность (ч.1 ст. 293 УК РФ).

Отмечается, что дело возбуждено по поручению главы СКР Александра Бастрыкина и находится на контроле и. о. руководителя региональное следственного управления Дмитрия Костина.

Дарья Васенина

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