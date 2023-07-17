Тюменская область получит почти 600 млн рублей на новые автобусы

Тюменская область получила специальный казначейский кредит в размере 600 млн руб. на закупку новых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Заявку на получения кредита одобрили на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что всего планируется закупить 34 автобуса отечественного производства большого класса, которые будут рассчитаны на 108 пассажиров.

Обновленные автобусы будут обслуживать пассажиров на 17 муниципальных и междугородних маршрутах.

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