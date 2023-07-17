С начала года цены в Башкирии выросли почти на 2,5%

За полгода в Башкирии цены на все товары и услуги в среднем выросли на 2,5% по сравнению с декабрем 2022 года, сообщает Башкортостанстат. При этом цены на продовольственные товары увеличились на 3%, на непродовольственные — на 1,5%, на услуги — на 3%.

Из продуктов с начала года заметнее всего подорожал картофель (на 52,9%), сахарный песок (на 15,7 %) и овощи (на 11,6%). Подешевели крупы (на 12,3%), куриные яйца (11%) и подсолнечное масло (на 5,7%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на строительные материалы (на 4,4%), медикаменты (на 4%) и табачные изделия (на 3,3%), зато подешевели телерадиотовары (на 13%), обувь (на 5%) и трикотажные изделия (на 3,5%).

Почти на 7% подорожали услуги пассажирского транспорта, на 6,1% — услуги почтовой связи, на 3,2% — медицинские услуги.

В целом по стране цены на все товары и услуги с декабря 2022 года по июнь текущего года выросли на 2,8%, в ПФО — на 2,5%.