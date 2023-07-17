Повторное рассмотрение уголовного дела экс-мэра Азова приостановлено

В Азовском городском суде Ростовской области приостановлено повторное рассмотрение дела экс-главы администрации города Владимира Ращупкина и бывшего директора ДИЗО Николая Юхнова из-за истребования материалов Четвертым кассационным судом. Об этом сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ранее чиновники были признаны виновными в превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, они незаконно передали в частную собственность 17 га городских лесов под строительство коттеджного поселка.

В ходе судебных слушаний Владимир Ращупкин и Николай Юхнов не признали вину. Осенью 2022 года Владимиру Ращупкину было назначено три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком четыре года, также суд запретил ему занимать определенные должности в течение двух лет. Николай Юхнов с учетом приговора по другому делу получил четыре года и три месяца колонии общего режима с запретом занимать определенные должности в органах местного самоуправления на два года и восемь месяцев.

Ростовский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Однако гособвинитель обжаловал решение облсуда, и теперь материалы направлены в Четвертый кассационный суд.

Кристина Федичкина