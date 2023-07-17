«Аэрофлот» с 29 июля увеличит число рейсов из Ставрополя в Москву

Количество рейсов из международного аэропорта «Ставрополь» в Москву увеличится с пяти до шести в день, сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Группа «Аэрофлот» добавляет еще один ежедневный рейс в Шереметьево уже с 29 июля», - говорится в сообщении пресс-службы. Вылет из Ставрополя будет осуществляться ежедневно по утрам в 11:05 авиакомпанией «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Авиаперевозчик будет задействовать воздушные суда Superjet 100.

Уточняется, что количество ежедневных рейсов в Москву в результате увеличится до шести: три собственных рейса «Аэрофлота», два – авиакомпании «Россия» и один рейс «Победы» (также входит в группу «Аэрофлот»).

Аэропорт «Ставрополь» (входит в холдинг «Новапорт») является международным аэропортом федерального значения. Аэровокзальный комплекс состоит из двух зон обслуживания пассажиров, способных принимать 300 человек в час.