Уровень конкуренции среди соискателей в Удмуртии в июне обновил минимум

В Удмуртии на одну вакансию приходится 2,5 резюме, следует из данных hh Статистика, сообщает пресс-служба сервиса. Таким образом, был уровень конкуренции среди соискателей в Удмуртии в июне 2023 года обновил минимум. Данный показатель говорит о глубоком дефиците соискателей на рынке труда, отмечают специалисты сервиса. Год назад на одну вакансию в Удмуртии приходилось 4,4 резюме. Таким образом, конкуренция за рабочие места в регионе снизилась в 1,8 раза за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В среднем по России на одну вакансию приходится 3,1 резюме, по Приволжскому федеральному округу – 2,8.

Наиболее острый дефицит соискателей в Удмуртии фиксируется в профессиональных сферах: «Автомобильный бизнес» (1,2 резюме на вакансию), «Медицина и фармацевтика» (1,2), «Рабочий персонал» (1,3), «Строительство, недвижимость» (1,5), «Производство и сервисное обслуживание» (1,7), «Розничная торговля» (1,8).

«Дефицит работников, с которым сегодня столкнулся и крупный, и малый бизнес, — это долгосрочный тренд, связанный с демографической ямой. Ситуация усугубляется на фоне частичной мобилизации, ухода с рынка труда контрактников, а также отъезда из страны части работников. Заметно не хватает высококвалифицированного персонала, рабочих и инженерных кадров, также весьма проблематично находить людей на позиции массового линейного персонала»,— отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Екатерина Кузьминых.

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