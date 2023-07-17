В Оренбуржье суд приостановил деятельность молокозавода после массового отравления детей йогуртом

Новотроицкий городской суд (Оренбургская область) решил приостановить деятельности ООО «Молоко» на срок 45 суток. Срок наказания исчисляется с момента фактического приостановления деятельности предприятия, постановление подлежит немедленному исполнению, сообщает пресс-служба учреждения 17 июля.

Ранее в отношении предприятия было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ после массового отравления детей в Орске 11 июля. В этот день было зарегистрировано 36 случаев вирусной кишечной инфекции неизвестной этиологии среди воспитанников детских садов, употребивших йогурт указанного молокозавода. Также по данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

Специалисты управления Роспотребнадзора Оренбургской области провели санитарно-эпидемиологическое обследование предприятия, оценили условия хранения и транспортировки молочной продукции девяти поставщиками продовольственного сырья, транспортного предприятия, доставляющего продукцию в детсады. В биоматериале от заболевших детей, а также в йогурте, произведенном на молокозаводе, был обнаружен стафилококковый энтеротоксин А, установили в ведомстве: «Вспышка заболевания стала следствием грубого нарушения законодательства на этапах транспортировки сырья, производства и доставки готовой продукции в детсады». 12 июля деятельность ООО «Молоко» была частично приостановлена.

«В судебном заседании факты нарушения предприятием действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнения санитарно-гигиенических мероприятий нашли подтверждение»,– говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ани Айвазян