В Тутаеве начали устанавливать новые причалы

В Тутаеве Ярославской области начался монтаж понтонных причалов для швартовки грузопассажирского парома, сообщил губернатор Михаил Евраев. Работы начались на правом берегу Волги. Правительство области выделило на это 80 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Монтаж причала в Тутаеве

Фото: Правительство Ярославской области Монтаж причала в Тутаеве

Фото: Правительство Ярославской области

«Развитие речного транспорта создает дополнительные возможности для пассажирских перевозок, туризма, инвестиций. Универсальные понтонные причалы для приема теплоходов появятся также в Угличе, Красном Профинтерне, Пошехонье и Брейтове. Для левобережной части Тутаева это не только обеспечение безопасной и качественной работы переправы, но и возможность принимать туристические теплоходы, а, следовательно, — дополнительный стимул для социально-экономического развития территории»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Паром в Тутаеве перевозит 1,5 – 2 тыс. человек в день. Однако сейчас для него используются дебаркадеры в отдаленном от традиционной точки переправы месте. Социальную значимость понтонных причалов отмечает и глава Тутаевского района Ольга Низова. Работы планируется завершить к концу лета. В дальнейшем по поручению Михаила Евраева на левом берегу Волги в Тутаеве будут построены отдельный причал для теплоходов, в том числе круизных, и марина для маломерных кораблей.

По словам главы региона, развитие речной инфраструктуры позволит принимать больше судов, активнее пользоваться акваторией, создавать новые грузопассажирские и туристические маршруты, развивать водные виды спорта.

«Ярославская область — регион на Волге, и нужно пользоваться теми преимуществами, которые дает нам сама природа»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Антон Голицын