Краевые власти могут обменять у «ПЗСП-Групп» участок под застройку возле школы во Владимирском

Региональное минимущество и «ПЗСП-Групп» обсуждают возможность обмена участка возле школы в микрорайоне Владимирском, где власти не дают девелоперу построить дом. Как пишет Ura.ru, о таких переговорах между краевым министерством и застройщиком стало известно сегодня на заседании в Арбитражном суде Пермского края. В судебном порядке структура «ПЗСП-Групп» — ООО СЗ «Дом учителя» — оспаривает отзыв министерством разрешения на строительство жилого дома на ул. Героев Хасана, 87.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Между заявителем и краевым министерством по управлению имуществом сейчас ведутся переговоры. Они направлены на то, чтобы этот участок был изъят для муниципальных нужд, а взамен застройщику будет предоставлен другой. Сейчас такая инициатива озвучена, но пока конкретных результатов нет. Если для всех будет комфортным, что таким образом ситуация разрешится, то мы этой мены не исключаем»,— заявили в суде представители СЗ «Дом учителя». Сторона ответчика подтвердила, что вариант обмена земельных участков действительно обсуждается. Если стороны заключат договор мены, то изъятую в муниципальную собственность землю могут позже передать школе №94, рядом с которой расположена стройка. В министерстве уточнили, что все юридические процедуры могут занять несколько месяцев.

Суд отложил разбирательство на 15 августа.

Жилой комплекс «Дом учителя» собиралась возводить структура «ПЗСП-Групп» — ООО СЗ «Дом учителя». Участок под комплекс располагается на соседней со школой №94 площадке в Свердловском районе Перми. Разрешение на возведение объекта выдали в декабре 2022 года, а 5 апреля региональное правительство наложило зону ограничений на участок под будущим домом. На ул. Героев Хасана, 87, установили зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Приказом краевого минимущества от 31 марта у компании отозвали разрешение на строительство дома. В министерстве заявили, что в связи с жалобами граждан начали проверку проектной документации на предмет влияния строительства на близлежащее здание школы. Застройщик, не согласный с отзывом разрешения, обратился в суд с требованием оспорить соответствующий приказ. Как позднее выяснилось в суде, причиной отзыва разрешения у девелопера стали нарушения требований пожарной безопасности, поскольку забор стройплощадки перегородил пожарный проезд к школе №94.