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Чемпион Евролиги Андрей Воронцевич вернулся в баскетбольный клуб «Пари НН»

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» подписал контракт с форвардом Андреем Воронцевичем, который ранее играл в команде в 2021 году. Соглашение рассчитано на два года, сообщили в пресс-службе БК НН.

Фото: Руслан Геликов, Коммерсантъ

Фото: Руслан Геликов, Коммерсантъ

Андрей Воронцевич — трехкратный чемпион Евролиги, чемпион России, Единой лиги ВТБ и обладатель Кубка России. Играл в ЦСКА и казанском УНИКСе.

«Андрей — опытный боец, который однажды уже помог нам выйти в "Финал Восьми" Лиги Чемпионов. Правда, тогда он провел с нами всего два месяца. На этот раз и у него, и у команды будет гораздо больше времени на то, чтобы сыграться, добиться необходимой химии во взаимодействии с партнерами и постараться вместе достигнуть высоких результатов»,— прокомментировал президент «Пари НН» Сергей Панов подписание форварда.

Анастасия Еремина

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