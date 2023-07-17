Чемпион Евролиги Андрей Воронцевич вернулся в баскетбольный клуб «Пари НН»

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» подписал контракт с форвардом Андреем Воронцевичем, который ранее играл в команде в 2021 году. Соглашение рассчитано на два года, сообщили в пресс-службе БК НН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Руслан Геликов, Коммерсантъ Фото: Руслан Геликов, Коммерсантъ

Андрей Воронцевич — трехкратный чемпион Евролиги, чемпион России, Единой лиги ВТБ и обладатель Кубка России. Играл в ЦСКА и казанском УНИКСе.

«Андрей — опытный боец, который однажды уже помог нам выйти в "Финал Восьми" Лиги Чемпионов. Правда, тогда он провел с нами всего два месяца. На этот раз и у него, и у команды будет гораздо больше времени на то, чтобы сыграться, добиться необходимой химии во взаимодействии с партнерами и постараться вместе достигнуть высоких результатов»,— прокомментировал президент «Пари НН» Сергей Панов подписание форварда.

Анастасия Еремина