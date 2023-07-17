Ремонт дорожного полотна и трамвайных путей проведут на улице Кирова в Ижевске

Ремонт улицы Кирова от Песочной до Удмуртской начнут в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, работу проведет компания «Радонеж дорожные конструкции». Планируется частично обновить основание дороги, заменить бортовые камни, уложить два слоя асфальта, провести ремонт тротуаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На участке от Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств до главпочтамта в сторону городка Металлургов проведут реконструкцию системы ливневой канализации — открытым способом проложат коллектор ливневой канализации.

Одновременно отремонтируют и трамвайные пути на улице Кирова на перекрестках с Песочной, Коммунаров и Удмуртской.

Сначала проведут капремонт на перекрестке с Песочной, там уложат 225 метров новых рельсов, шпал и полностью поменяют балластовый слой. Далее проведут ремонт на перекрестке с Удмуртской. Там планируется демонтировать бетонные плиты, в которых уложены рельсы, обустроить новую рельсошпальную решетку. Всего обновят 300 метров одиночного пути. После замены трамвайных путей будет выполнено асфальтирование межрельсового пространства и всего перекрестка. На пересечении с Коммунаров уложат 50 метров новых рельсов, шпал и полностью заменят балластовый слой.

Все работы планируется завершить до конца лета.