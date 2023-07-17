Ремонт дорожного полотна и трамвайных путей проведут на улице Кирова в Ижевске

Ремонт улицы Кирова от Песочной до Удмуртской начнут в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, работу проведет компания «Радонеж дорожные конструкции». Планируется частично обновить основание дороги, заменить бортовые камни, уложить два слоя асфальта, провести ремонт тротуаров.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
На участке от Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств до главпочтамта в сторону городка Металлургов проведут реконструкцию системы ливневой канализации — открытым способом проложат коллектор ливневой канализации.
Одновременно отремонтируют и трамвайные пути на улице Кирова на перекрестках с Песочной, Коммунаров и Удмуртской.
Сначала проведут капремонт на перекрестке с Песочной, там уложат 225 метров новых рельсов, шпал и полностью поменяют балластовый слой. Далее проведут ремонт на перекрестке с Удмуртской. Там планируется демонтировать бетонные плиты, в которых уложены рельсы, обустроить новую рельсошпальную решетку. Всего обновят 300 метров одиночного пути. После замены трамвайных путей будет выполнено асфальтирование межрельсового пространства и всего перекрестка. На пересечении с Коммунаров уложат 50 метров новых рельсов, шпал и полностью заменят балластовый слой.
Все работы планируется завершить до конца лета.