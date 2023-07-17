Саратовские работодатели с начала года 46 раз не сообщали о трудоустройстве бывших чиновников

Саратовская прокуратура с начала года выявила 46 случаев не информирования работодателями о приеме на работу бывших чиновников. Как сообщили в пересс-службе ведомства, результатом стали дела, возбужденные по ст. 19.29 КоАП РФ.

Суды уже привлекли к ответственности 39 лиц, а общая сумма штрафов составила 1,1 млн руб. Из них на сегодняшний день взыскано порядка 600 тыс.

В частности прокуратура Краснокутского района установила, что директор ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический лицей» оштрафован на 20 тыс. руб за то, что своевременно не сообщил по бывшему месту службы о трудоустройстве нового сотрудника.

Никита Маркелов