СКР: В Татарстане 13-метровая береза насмерть придавила женщину

В Татарстане 13-метровая береза насмерть придавила 60-летнюю местную жительницу. Об этом говорится в сообщении республиканского управления ведомства.

Инцидент произошел в Атнинском районе Татарстана 14 июля. Женщина отправилась вместе с 58-летним мужем в лес за дровами. Последний обнаружил повисшую на ветвях березу и начал пилить ее, однако дерево развернулось и рухнуло на потерпевшую, уточнили в ведомстве. В результате женщина погибла на месте.

Против мужчины возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Детали ЧП выясняются.

"Ъ-Казань"