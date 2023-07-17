«Уралэнергосбыт» получил предупреждение от УФАС из-за условий договора

Управление ФАС России по Челябинской области выдало ООО «Уралэнергосбыт» предупреждение о необходимости изменить условия оплаты услуг в договоре с клиентом — гаражным кооперативом «Союз-2» (Златоуст). В действиях гарантирующего поставщика электроэнергии усматриваются признаки злоупотребления доминирующим положением, отмечают в антимонопольном ведомстве.

Кооператив «Союз-2» заключил договор электроснабжения с «Уралэнергосбытом» в 2020 году. Позднее клиент направил компании предложение об изменении сроков оплаты ресурсов. По мнению кооператива, условия, предусматривающие внесение платежа в текущем месяце и окончательный расчет в следующем, нарушают законодательство.

Челябинское УФАС установило, что «Союз-2» относится к категории покупателей, приобретающих электроэнергию для ее поставки населению, а значит, имеет право оплачивать услуги до 15-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.

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