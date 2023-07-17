Квартальная прибыль финского банка Nordea выросла на 27%

Сегодня один из крупнейших банков Северной Европы, финский Nordea, сообщил, что по итогам второго квартала его чистая прибыль достигла €1,33 млрд — на 27% больше, чем годом ранее. Чистый процентный доход вырос на 40%, что превысило прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Операционная прибыль составила €1,72 млрд, что на 26% больше, чем годом ранее, и выше прогнозов аналитиков Refinitiv, ожидавших €1,7 млрд. Банк заявил, что растущие учетные ставки помогли ему повысить доходность своих операций и показать результаты лучше ожиданий.

Благодаря этому Nordea увеличил свои прогнозы по доходности капитала в текущем году с предыдущих 13% до 15%, что будет максимальным показателем с 2008 года. После публикации отчетности котировки Nordea выросли в цене на 1%.

Евгений Хвостик