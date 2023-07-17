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60 водителей с признаками опьянения выявили на дорогах Удмуртии в выходные

1218 нарушений правил дорожного движения зафиксировали за минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Выявили 60 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения.

Всего с начала года в Удмуртии сотрудники полиции выявили и исключили из процесса дорожного движения более 2,5 тыс. водителей, находившихся в состоянии опьянения.

Напомним, за вождение в пьяном виде грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение можно получить штраф 200-300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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