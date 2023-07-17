Съезд с Парашютной на КАД полностью перекроют на четыре ночи

На 12-м км Кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга будет перекрыт съезд на внешнее кольцо с Парашютной улицы, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничения будут действовать четыре ночи с 1:00 до 5:00.

«На транспортной развязке на пересечении с Парашютной улицей будет полностью перекрыт съезд №1. Даты полного перекрытия движения: 19, 20, 21, 22 июля»,— говорится в сообщении.

Ограничения связаны с работами по окраске путепровода. Место проведения работ будет ограничено барьерами и обозначено световой сигнализацией. Подрядчиком объекта выступает АО «АБЗ-Дорстрой».

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