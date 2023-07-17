Жители Краснодара вымогали деньги за отказ от публикации компромата

Сотрудники МВД и следственного комитета России задержали двоих жителей города Краснодара, которые подозреваются в особо крупном вымогательстве, сообщает пресс-служба МВД России. По данным следствия, злоумышленники писали компрометирующие тексты о представителях органов власти и предпринимателях, а затем требовали деньги за отказ от публикации.

Следствие полагает, что фигуранты дела в 2021 году создали, а затем дальнейшем администрировали анонимные интернет-ресурсы, где размещали публикации компрометирующего характера. Статьи в одном из Telegram-каналов содержали заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан. За удаление текстов и за отказ от дальнейшего распространения злоумышленники вымогали крупные суммы. Потерпевшие переводили средства на криптокошельки, зарегистрированные на подставных лиц.

Анна Перова, Краснодар