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Жители Краснодара вымогали деньги за отказ от публикации компромата

Сотрудники МВД и следственного комитета России задержали двоих жителей города Краснодара, которые подозреваются в особо крупном вымогательстве, сообщает пресс-служба МВД России. По данным следствия, злоумышленники писали компрометирующие тексты о представителях органов власти и предпринимателях, а затем требовали деньги за отказ от публикации.

Следствие полагает, что фигуранты дела в 2021 году создали, а затем дальнейшем администрировали анонимные интернет-ресурсы, где размещали публикации компрометирующего характера. Статьи в одном из Telegram-каналов содержали заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан. За удаление текстов и за отказ от дальнейшего распространения злоумышленники вымогали крупные суммы. Потерпевшие переводили средства на криптокошельки, зарегистрированные на подставных лиц.

Анна Перова, Краснодар

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