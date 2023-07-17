Дачу Пушкина отреставрируют за 40 миллионов рублей

На ремонт фасада и кровли дома в Царском селе, где жил писатель Александр Пушкин, будет выделено 40 млн 275 тыс. руб., следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всероссийский музей А. С. Пушкина, заказчик реставрации, принимает заявки подрядчиков до 24 июля, контракт планируют заключить в конце сентября 2023 года, узнал «Деловой Петербург». Работы будут разделены на четыре этапа. Со дня получения разрешения на проведение работ и до 31 октября подрядчику предстоит отреставрировать деревянные конструкции и восстановить резьбу. Далее до конца июня 2024 года планируется отремонтировать кровлю, в течение июля — фасады. На последнем этапе, в августе 2024 года, нужно будет доделать отмостки и гидроизолировать фундамент.

Музей располагается в доме Я. Китаева 1827 года постройки, он признан объектом культурного наследия федерального значения. В 1831 году здесь жил и работал Пушкин.

Анастасия Порхоева

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