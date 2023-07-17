В шествии Царского крестного хода в Екатеринбурге приняли участие более 40 тысяч паломников

В Традиционном шествии Царского крестного хода в Екатеринбурге приняли участие более 40 тыс. паломников и священнослужителей, сообщили в Telegram-канале городской епархии. Верующие прошли более 20 км от Храма на Крови до Мужского монастыря святых царственных страстотерпцев в Ганиной Яме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ

По данным епархии, колонну сопровождали 10 мобильных групп помощи Православной службы милосердия и добровольцы Царских дней. Как сообщил ТАСС, в крестном ходе в этом году приняли участие паломники со всех концов России, из ближнего и дальнего зарубежья. В частности, из России, Чехии, Узбекистана и Сербии.

«Царские дни» — ежегодный фестиваль, посвященный годовщине убийства последнего императора Николая II и его членов семьи, совершенного в 1918 году. В рамках него проходят: экскурсии, лекции, мастер-классы, православные выставки. Крестный ход в ночь с 16 на 17 июля прошел в 105-ю годовщину убийства.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте