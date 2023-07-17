Бывшему чиновнику Госстройнадзора вынесли обвинительное заключение за коррупцию

Бывшего работник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга обвинили в получении взятки ( ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили 17 июля в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, 29 декабря 2018 года обвиняемый получил 650 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за подписание акта об отсутствии нарушений пожарной безопасности на углубленной автостоянке. Помимо этого, сообщается, что с августа по сентябрь 2020 года чиновник подписал документацию о соответствии нормам пожарной безопасности построенного многоэтажного гаража. При этом прокуратура утверждает, что он знал о наличии нарушений.

Уголовное дело будет направлено в Куйбышевский районный суд, заключили в надзорном ведомстве.

Анастасия Порхоева

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