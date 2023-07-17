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Виталий Галаган стал новым председателем Майкопского районного суда

Новым председателем Майкопского районного суда на шестилетний срок назначен Виталий Галаган. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Фото: портал «Судьи РФ»

Фото: портал «Судьи РФ»

Виталий Галаган до нового назначения был судьей Верховного суда Адыгеи. Этот пост госопдин Галаган занимал с 2018 года.

«Он неоднократно признавался лучшим судьей года по итогам работы и снискал заслуженное уважение судейского сообщества Республики Адыгея»,— говорится в сообщении.

Ранее исполняющим обязанности председателя инстанции являлся Евгений Бражников.

Карьеру в суде Виталий Галаган начал с должности помощника судьи в Межрегиональном арбитражном суде. Позднее господин Галаган стал судьей Кошехабльского районного суда (в 2005 году), после чего — Майкопского городского суда (в 2011 году).

Анастасия Донскова

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