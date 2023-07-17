Товарооборот Татарстана и Турции за 2022 год превысил $1,2 млрд

Товарооборот между Турцией и Татарстаном по итогам 2022 года превысил $1,2 млрд, что вдвое больше, чем годом ранее. Об этом в ходе встречи на встрече с губернатором провинции Конья Вахдеттином Озканом глава российского региона Рустам Минниханов, передает его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Господин Минниханов добавил, что в 2023 году товарооборот продолжает расти. При этом конкретные цифры он не уточнил. Он также подчеркнул, что у сторон есть возможности развить деловые связи, в частности, в сфере сельского хозяйства и промышленности. Кроме того, перспективными он назвал связи в области культуры, туризма, науки и образования.

"Ъ-Казань"