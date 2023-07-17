Двое полицейских предстанут перед судом в Ставрополе за получение взятки в 70 тыс. рублей

Прокуратура Ставропольского края направила в суд обвинительное заключение в отношении двух бывших сотрудников дорожно-патрульной службы, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки ( ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Данные обвиняемых не раскрывают.

Согласно версии следователей, в августе прошлого года инспекторы остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения. Они предложили ему не проводить медицинское освидетельствование в обмен на 70 тыс. руб. Мужчина согласился, передал им деньги, которыми они распорядились по собственному усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в Промышленном районном суде Ставрополя. В отношении мужчины, давшего взятку инспекторам, продолжается уголовное дело.

Анастасия Назарова